"المهندسين" تعتزم تطبيق التصويت المدمج بانتخابات التجديد النصفي .. ماذا تعرف عنه

تعقد اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ندوة عامة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل بمقر النقابة العامة، للتعريف بطريقة التصويت الجديدة (التصويت المدمج) المقترح تطبيقها في انتحابات النقابة الشهر القادم.

يشارك في الندوة خبراء من وزارة التخطيط المشرفة على تطبيق التصويت المدمج.

أوضح أحمد البدوي سيد، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن"التصويت المدمج يتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، مع طبع ورقة الاقتراع لوضعها في صندوق الاقتراع، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

قال البدوي، إن التصويت المدمج يأتي في إطار التعاون المثمر والبنَّاء بين النقابة ووزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.