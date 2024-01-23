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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما تراه في صورة الوهم البصري أولا يحدد شخصيتك.. تفاصيل

ما ترآه في صورة الوهم
ما ترآه في صورة الوهم البصري أولاً يحدد شخصيتك

 تعمل المسابقات الذهنية على تعزيز ذكائك، كما أنها ترفه على نفسيتك، ويمكنها تحديد السمات الجذابة فيك، ومعرفة الكثير عن نفسك، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية.

كائن فضائي أم أجسام طائرة


إذا لفتت الأجسام الطائرة المجهولة انتباهك أولاً في صورة الوهم البصري، فقد يشير ذلك إلى أن قلبك طيب جدًا بالإضافة إلى كونك صديقًا لطيفًا وصادقًا وصبورًا، وأنت شخص لا يصدر أحكامًا مبدئيًا  أبدًا.

وحتى عندما يتخذ أصدقاؤك قرارات غير تقليدية أو محفوفة بالمخاطر، فلا تعاملهم بشكل سيء حيث تتألق طبيعتك المتقبلة والداعمة مما يجعلك صديقًا موثوقًا ورحيمًا.

وأخيرًا، إذا رصدت الكائن الفضائي أولاً، فهذا يشير إلى أن طبيعتك الفريدة والغريبة هي ما يجذب الناس إليك، حيث أنك شخص يتبع أسلوبه الخاص، مع إعطاء الأولوية لنفسه على غيره. 

كما أن أسلوبك المفعم بالحيوية في الحياة يعني أنك تفعل الأشياء بطريقتك، وغير مقيد بتوقعات الآخرين. 

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كائن فضائي أجسام طائرة المسابقات الذهنية الوهم البصري

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