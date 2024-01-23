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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غريم مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا..الفراعنة ينتظرون الوصيف بين 4 منتخبات

منتخب مصر
منتخب مصر

حسم منتخب مصر لكرة القدم تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، كوصيف للمجموعة الثانية.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد تعادله أمام الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات، محتلا المركز الثاني، في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في اللقاءات الثلاثة أمام كل من “موزمبيق، وغانا، والرأس الأخضر” بنتيجة واحدة 2-2.

وفي دور الـ 16، سيواجه المنتخب الوطني، يوم الأحد المقبل، «وصيف المجموعة السادسة» التي تضم 4 منتخبات، هي "المغرب، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا".

ويتصدر المنتخب المغربي حاليا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه زامبيا والكونغو الديمقراطية في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل منتخب تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي الجولة الثالثة، سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الزامبي، فيما سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

فيتوريا: منتخب مصر شكل تاني في دور الـ16

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأهم في الوقت الحالي، هو تحقيق التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، حتى لو كان التأهل صعبا.

وقال روي فيتوريا، في تصريحاته عقب المباراة: "نستحق التأهل لدور الـ16 بعد المجهودات التي بذلها اللاعبون على مدى الثلاث مباريات.. البطولة قوية وصعبة، وكل الفرق قوية، ومن الطبيعي أن نستقبل أهدافا، ولكن الأهم هو التأهل من دور المجموعات".

وأضاف روي فيتوريا: "وقعنا في أخطاء كثيرة خلال مواجهات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق، وسنعمل على تصحيح تلك الأخطاء قبل مباراة دور الـ16".

وأشار روي فيتوريا إلى أن “السفر إلى مدينة سان بيدرو لخوض مباراة دور الـ16 ومغادرة مدينة أبيدجان؛ قد يكون حافزا جديدا، وتغيير الأجواء قد يمنح اللاعبين انطلاقة جديدة في البطولة، خاصة أننا نتواجد في أبيدجان منذ 15 يوما”، لافتا إلى أن المنتخب سيستعد على أكمل وجه لمباراة دور الـ16.

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