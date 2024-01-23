وفد مشترك من وكالة التعاون الكورى والأمم المتحدة يزور جامعة عين شمس

استقبلت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس باستقبال وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الكورى (KOLCA) يرافقه وفد من الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة لجامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ورافق الوفد ممثلي الامم المتحدة للسكان، جيرمان حداد القائم بأعمال مدير مكتب الامم المتحدة للسكان بمصر ، سالي ذهني مدير البرامج بالامم المتحدة للسكان، ود.امل فليب مدير مشروعات وحدة المرأة الأمنة بالمستشفيات الجامعية بمصر وعضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من فريق عمل الوحدة من الأخصائيين والطلاب المتطوعين بوحده دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

وأشادت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بدور الجامعة الفعال في دعم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف داخل الجامعة ومساندة الطلاب في بناء مهاراتهم في مواجهة الأزمات والعنف وتنمية معارفهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق تمكينهم الكامل داخل أسرهم ومجتمعاتهم وبلادهم.

وأوضحت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس دور الوحدة في دعم الطلاب والطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي ، بالإضافة الي عمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الأخصائيين والاستشاريين.

وعلى هامش الفعاليات عرض طلاب الوحدة بشكل مختصر الخدمات المقدمة من الوحدة لنشر الوعي والتعريف بدور الوحدة، بالإضافة إلى توضيح الطلاب لدورهم التطوعي فى وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في الندوات والمبادرات الصحية والقوافل الطبية المختلفة داخل جامعة عين شمس وخارجها.

وأعقب ذلك زيارة ميدانية داخل الحرم الجامعي ،بداية بزيارة مقر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس تحت قيادة الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.

وأثني الوفد علي دعم الجامعة لتوفير مكان مناسب للوحدة لتلقي خدمه الطلاب داخل الحرم الجامعي ، بالاضافة الي بدور الوحدة الفعال والمميز والمأثر والواضح بين الطلاب من خلال الدورات التدريبية المقدمه لهم من خلال وحدة مناهضة العنف بجامعة عين شمس.

كما قام الوفد بزيارة متحف الزعفران، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية لوحدة دعم المراة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

كان فى إستقبال الوفد د. ولاء الدين بدوى، مدير المتحف، وحسام محمد أمين المتحف الذين قاموا بمرافقة الزيارة واستمع الوفد لشرح مفصل عن تاريخ قصر الزعفران ومجموعة المقتنيات الاثرية داخل قاعات المتحف.

وأثنى الوفد على ما يحتويه المتحف من مقتنيات ووجه الشكر لكل القائمين على المتحف وحرصوا على التقاط الصور التذكارية التى وثقت الزيارة.

وختاماً قام الوفد بعمل زيارة ميدانية لوحدة المرأة الامنة بمستشفيات جامعة عين شمس وكان في استقبال الوفد الدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير مستشفى النساء والتوليد، الدكتور محمد رضا ،الدكتور عمرو طاهر ضمن فريق عمل الوحدة الذين قاموا بمرافقة الوفد وتم عرض كيفية إستقبال الحالات وعمل الرعاية الصحية اللازمه لهم حيال تعرضهم للأذي سواء من خلال الدعم الصحي عن طريق أطباء النساء والاطباء النفسيين والطب الشرعي ، وكتابة العلاج اللازم لوضع الحالة .

واثني الوفد علي المجهود الواضح والداعم للمرضي والمتعرضين للعنف من خلال طاقم الأطباء والممرضين والعاملين بمستشفيات الجامعة.