محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم للبناء المخالف وللتعدي على أراضي الدولة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة؛ مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي طلخا والجمالية ومنية النصر وبلقاس ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

ففي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال الازالة الفورية لقرار ازاله عباره عن تعدي بالبناء المخالف ببناء غرفه وسور بالطوب البلوك علي الارض الزراعيه بالوحده المحليه بدميرة على مساحة 100 متر مربع كما تم تنفيذ ازاله فوريه بناء مقابر مخالفه ارض زراعيه ع المصرف بقرية كتامه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الاازمة حيال المخالفات.



وفي مركز ومدينة الجمالية قال المحاسب هاني سليمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة تعدي ببناء حوائط على قطعة ارض زراعية بمساحه130متر مربع بنطاق مدينة الجمالية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه لسقف بالمخالفة علي مساحه 150 متر مربع بمدينة منيه النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفي مركز بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك اخشاب وحديد اعمده متجاوزه قيود الارتفاع بالوحده المحليه ببلقاس خامس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.



وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

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