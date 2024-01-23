عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم للبناء المخالف وللتعدي على أراضي الدولة

حملات ازالة
حملات ازالة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة؛ مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي طلخا والجمالية ومنية النصر وبلقاس ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..
ففي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال الازالة الفورية لقرار  ازاله عباره عن تعدي بالبناء المخالف ببناء غرفه وسور  بالطوب البلوك علي الارض الزراعيه بالوحده المحليه بدميرة  على مساحة 100 متر مربع كما تم تنفيذ ازاله فوريه بناء مقابر مخالفه ارض زراعيه ع المصرف بقرية كتامه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الاازمة حيال المخالفات.


وفي مركز ومدينة الجمالية قال المحاسب هاني سليمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة تعدي ببناء حوائط على قطعة ارض زراعية بمساحه130متر مربع بنطاق مدينة الجمالية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.


وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه لسقف بالمخالفة  علي مساحه 150 متر مربع بمدينة منيه النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.


وفي مركز بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال  فك اخشاب وحديد اعمده متجاوزه قيود الارتفاع بالوحده المحليه ببلقاس خامس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.


وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز  والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.


وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

FB_IMG_1706006412275
FB_IMG_1706006412275
FB_IMG_1706006417676
FB_IMG_1706006417676
FB_IMG_1706006409961
FB_IMG_1706006409961
FB_IMG_1706006414341
FB_IMG_1706006414341
FB_IMG_1706006407624
FB_IMG_1706006407624
التعدى على اراضى الدوله التعديات على الاراضي الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التعديات علي الأراضي تعديات على الأراضي الزراعية على الاراضى الزراعية محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يكلف وكيل التضامن برئاسة اللجنة المشكلة لاختيار وترشيح الأم المثالية

ترشيحاتنا

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر بقوة 4.5 درجة

وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

قضايا الدولة تنفذ حكما قضائيا يضيف للخزانة العامة 16 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ