أفضل دعاء بعد كل صلاة .. يغفر جميع ذنوبك ويرزقك من حيث لا تحتسب

أفضل الدعاء بعد كل صلاة لم يردد دعاء بعد الصلاة صراحة ولكنه اعتاد دبر كل صلاة أن يستغفر الله ثلاث مرات ويسبح الله 33 و يحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويكمل المائة بقول لا إله إلا الله، وإذا دعا الإنسان دبر كل صلاة بما شاء فهو فعل حسن وليس فيه شيء من البدع فالدعاء جائز في كل وقت وحين ويدع الإنسان بما شاء أو يذكر الله كما يشاء، وإن كان الذكر الذي ورد عن النبي هو الأفضل.

أفضل دعاء بعد كل صلاة

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به فى صلاتي قال قل ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)).

أفضل دعاء في الصلاة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس من الضروري الدعاء في الصلاة بالادعية المأثورة، لافتا إلى أن هذا الأمر يكمن في التعايش مع الدعاء الذي ادعية و أن أشعر فيه بالافتقار للعزيز الجبار والانكسار بين يدي الرحيم الغفور.

وأضاف " وسام" في إجابته عن سؤال مضمونه " أدعو بدعاء ثابت في كل صلاة عند السجود، ما الحكم في ذلك ؟ "، أن الدعاء في الصلاة مستحب بأي صيغة طالما يشعر الداعي وهو يصلي بضعفه وقلة حيلته بين يدي الله تبارك وتعالى، مشيرا إلى أن بعض المصلين كأن يقولوا اسماء الله الحسنى كاملة في صلاتهم كشكل من أشكال الدعاء.

وأوضح أمين الفتوى، أن امر الذكر حيث يجد المصلي قلبه، فعلى المؤمن المداومة على الادعية في صلاته والتي تشعره انه بين يدي المولى عز وجل ويناجيه سبحانه وتعالى.

أدعية بعد الصلاة

• «استغفر الله العظيم» ثلاث مرات .

• «سبحان الله» تقال ثلاثة وثلاثين مرة .

• «الله أكبر» ثلاث وثلاثين مرة.

• «لا اله الا الله وحدّه لا شريك له، و له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

• اللهم أنت السلام ومنّك السلام تبارّكت وتعالّيت يا ذا الجلال والإكرام.

• قراءة آية الكرسي ، وسورة الاخلاص وسورتا الفلق والناس

• يفضل أن تقرأ المعوذتين وسورة الاخلاص بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب 3 مرات لكل سورة.

• تقول ما قبل التسبيح والدعاء: «لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمّة وله الفضّل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كرّه الكافرون».

• « اللهم لا مانع لِما أعطيت ولا معطي لِما منّعت ولا ينفّع ذا الجدّ منك الجدّ».