أسوشيتد برس: حماس ترفض المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى، بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال مصدر للأسوشيتد برس، أن الخطة تتمثل في إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين وإطلاق إسرائيل سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم، بالإضافة إلى أنه لو تم قبول الاقتراح لقادة حماس، لكانوا قد أتيحت لهم الفرصة للمغادرة إلى دول أخرى.

ووفقا للمصدر المصري، رفضت حماس العرض الإسرائيلي وقالت إنها لن تطلق سراح الرهائن حتى توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسحب قواتها.

وأكد المسؤول المصري أن القاهرة والدوحة تعملان على "اقتراح متعدد المراحل" ويحاولان تضييق هوة الخلافات بين الجانبين.

وأفاد موقع اكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا من خلال مصر وقطر يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

وأضاف أكسيوس، أنه على الرغم من أن الاقتراح لا يتضمن اتفاقًا لإنهاء الحرب، إلا أنه يمثل أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تجري مشاورات في قطر حول إمكانية التوصل إلى ترتيبات جديدة للإفراج عن رهائن حماس. وقال كيربي إن حماس تحتجز "ما يصل إلى 140 رهينة".