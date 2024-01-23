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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات مع أفريقيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتنمية شراكاتها في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وترى بشكل متزايد أن الدول الأفريقية "تتصدر القضايا ذات العواقب العالمية".

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بعد محادثات في أبيدجان، أن المباحثات شملت العلاقات التجارية المتزايدة لخلق فرص العمل والنمو في كل من الولايات المتحدة وساحل العاج، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات الصحة العامة ومعالجة التحديات الأمنية الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وكوت ديفوار "تربطهما روابط قوية ومتنامية"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

ويُنظر إلى زيارة بلينكن إلى كوت ديفوار على أنها تعكس المصالح الأمريكية في استقرار البلاد واستعداداتها للانتخابات الرئاسية عام 2025.

وتشعر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالقلق بشأن الاستقرار في منطقة الساحل في غرب إفريقيا بعد عدة انقلابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر منذ عام 2020.

وتشترك ساحل العاج في الحدود مع ثلاث دول شهدت انقلابات في السنوات الأخيرة: غينيا في سبتمبر 2021؛ مالي في أغسطس 2020 ومايو 2021؛ وبوركينا فاسو في يناير وسبتمبر من عام 2022.

وأعلنت الولايات المتحدة عن تمويل جديد بقيمة 45 مليون دولار لمساعدة كوت ديفوار وجيرانها في منع الصراع وتعزيز الاستقرار وسط التهديدات الإقليمية.

وترفع هذه المساهمة إجمالي المساعدات الأمريكية التي تركز على الاستقرار في منطقة غرب أفريقيا الساحلية إلى ما يقرب من 300 مليون دولار منذ عام 2022.

ومن كوت ديفوار، يسافر بلينكن اليوم الثلاثاء إلى نيجيريا حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو ووزير الخارجية يوسف ميتاما توجار في أبوجا.

وتشترك نيجيريا في الحدود مع النيجر، حيث أطاح الجيش بزعيمها المنتخب محمد بازوم، في 26 يوليو 2023، ثم ألغى بعد ذلك اتفاقيات الدفاع مع فرنسا، شريكها الأمني التقليدي.

ومن المتوقع أن يناقش بلينكن في أبوجا الانقلاب العسكري في النيجر ويأتي الاجتماع بعد أيام فقط من موافقة المجلس العسكري في البلاد على تعزيز العلاقات مع روسيا.

وبدأت رحلة بلينكن الإفريقية الرابعة يوم الاثنين في الرأس الأخضر ومن المقرر أن تختتم في أنجولا وقال مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إن الأولويات الرئيسية تشمل تعزيز الشراكات الأمنية وتعزيز التنمية الصحية والاقتصادية في المنطقة.

وفي برايا، عاصمة الرأس الأخضر، أجرى بلينكن محادثات أمس الاثنين مع رئيس الوزراء يوليسيس كوريا إي سيلفا وزار ميناء المدينة، بورتو دا برايا، الذي حصل على تمويل لجهود التحديث من مؤسسة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية.

وقال بلينكن: "إنه أمر غير عادي أن تكون الرأس الأخضر أول دولة تكمل اتفاقيتين لمؤسسة تحدي الألفية، والآن بدأت في بناء اتفاق ثالث".

كما هنأ الرأس الأخضر على شهادة خلوها من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية.

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