صحة غزة: الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس كارثي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عزلا على مجمع ناصر الطبي ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر.

وقال المتحدث باسم صحة غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن “الطواقم الطبية الفلسطينية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف الاحتلال المتواصل للمجمع”.

وأضاف أن “الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس كارثي، وكثافة النيران تمنع حركة سيارات الإسعاف ونقل الجرحى”.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قالت إن الدبابات الإسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة.

وعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، من أعنف أيام القتال في منذ بدء العدوان علي غزة، تحديدا في غرب خان يونس جنوبي القطاع، حيث تكبد خسائر فادحة في موطن كبار قادة حماس يحيي السنوار ومحمد الضيف وآخرين غيرهم.

وأكدت مصادر عبرية، مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حادث انفجار شاحنة المتفجرات هو حدث بسيط مقارنة بما حدث في خان يونس اليوم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي قام باستدعاء قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس في قطاع غزة بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه.

ولفتت إلى أن “انفجار النفق المفخخ غربي خان يونس تسبب في انهيار مبانٍ في منطقة تجمع للجنود الإسرائيليين”.