عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس كارثي

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عزلا على مجمع ناصر الطبي ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر.

وقال المتحدث باسم صحة غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن “الطواقم الطبية الفلسطينية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف الاحتلال المتواصل للمجمع”.

وأضاف أن “الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس كارثي، وكثافة النيران تمنع حركة سيارات الإسعاف ونقل الجرحى”.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قالت إن الدبابات الإسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة.

وعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، من أعنف أيام القتال في منذ بدء العدوان علي غزة، تحديدا في غرب خان يونس جنوبي القطاع، حيث تكبد خسائر فادحة في موطن كبار قادة حماس يحيي السنوار ومحمد الضيف وآخرين غيرهم.

وأكدت مصادر عبرية، مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس في جنوب قطاع غزة.

المتحدث باسم الاحتلال يكشف تفاصيل جهود صفقة التبادل الجديدة للأسرى

الاحتلال يؤكد استمرار حربه ضد حماس.. وصحيفة عبرية تكشف استحالة تدمير المقاومة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حادث انفجار شاحنة المتفجرات هو حدث بسيط مقارنة بما حدث في خان يونس اليوم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي قام باستدعاء قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس في قطاع غزة بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه.

ولفتت إلى أن “انفجار النفق المفخخ غربي خان يونس تسبب في انهيار مبانٍ في منطقة تجمع للجنود الإسرائيليين”.

مجمع ناصر الطبي غزة الاحتلال الاسرائيلي خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

ارتفاع كبير.. إسرائيل تعلن حصيلة قتلاها منذ بدء العملية البرية في غزة

أعنف معارك حرب غزة.. جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في موطن السنوار

إسرائيل تحذر من حرب وشيكة في لبنان

إسرائيل تكشف حقيقة خطة توطين سكان غزة على جزيرة صناعية بالبحر المتوسط

الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق عملية عسكرية لتأمين النقل التجاري في البحر الأحمر

لأول مرة .. نتنياهو يعلن سبب رفض إسرائيل وقف الحرب على غزة

إسرائيل تعلن شرط وقف الحرب علي قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مصرع 3 ضباط في معارك خان يونس

ترشيحاتنا

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ