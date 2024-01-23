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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مروع ومؤلم.. أول تعليق من رئيس الأركان الإسرائيلي بعد مقـ.تل 21 جنديا

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يوسع رقعة القـ.تال في خان يونس على مدار آخر أربع وعشرين ساعة.

 

وأشار هاليفي إلى الضربة القوية التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي في خان يونس والتي قُـ.تل فيها 21 جنديا بقذيفة آر بي جي أصابت دبابة ومبنيين، قائلا: “استيقظنا هذا الصباح على خبر مروع ومؤلم مفاده سقوط 21 قتـ.يلاً من جيشنا”.

 

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إجراء تحقيق أولي: "نحن، كما هو الحال دائمًا، سنحقق في الحادث بعمق ونتعلم الدروس أثناء القتال، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى".

 

وفي وقت سابق من اليوم، توعد قادة الحكومة الإسرائيلية، بالانتقام من المقاومة بعدما أذاقتهم الويل الليلة الماضية في عملية كانت نتيجتها مقتل 24 جنديًا صهيونيا.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، أنهم لن يصمتوا على ماحصل لجنودهم.

وذكروا في بيان مشترك: "نحني رؤوسنا لمن سقطوا بغزة ولن نتوقف عن السعي من أجل تحقيق الانتصار".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "عيوننا تتجه إلى حزب الله الذي يواصل استفزازنا في الشمال ونحن مستعدون لأي تطورات".

وذكر جالانت: " تعرضنا لضربة قوية يوم الاثنين ومقتل 24 من جنودنا ليس بالأمر الهين".

غزة جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي

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