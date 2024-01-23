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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار العريش يستقبل طائرة قطرية تحمل 3.4 طن من المساعدات لقطاع غزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم /الثلاثاء/، طائرة مساعدات من دولة قطر تحمل 3.4 طن لصالح قطاع غزة.


وقال مصدر مسؤول في بمطار العريش الدولي - في تصريح صحفي - إن الطائرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، وتحمل على متنها 3.4 طنً من الأدوية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر القطري لصالح قطاع غزة.


وأضاف المصدر أنه يجري تفريغ شحنة الطائرة القطرية؛ تمهيدا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ ثم إدخالها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.


وأشار إلى أن الطائرة ستحمل على متنها عددا من الجرحي الفلسطينيين للعلاج في العاصمة القطرية الدوحة، بالتنسيق بين وزارتي الصحة في مصر وقطر.


يشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش - منذ 12 أكتوبر الماضي - بلغت 509 طائرات، من بينها 416 طائرة حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية ، بجانب 93 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

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