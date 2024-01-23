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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية المجري يتلقى تهديدات قبل لقائه مع نظيره الأوكراني

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري

تلقت السفارة المجرية في كييف رسالة باللغة الأوكرانية تتضمن تهديدات بالقتل موجهة إلى وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، قبل اجتماعه مع رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية، ديمتري كوليبا، المقرر عقده نهاية يناير.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، فإن الرسالة تتحدث عن الكراهية تجاه الحكومة المجرية، التي “تواصل القيام بكل شيء” لضمان خسارة القوات الأوكرانية.

وجاء في نص الرسالة: “هل تعتقد أن وزيرك سيأتي إلينا ببساطة بعد الهجمات على أوكرانيا؟”.

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وأضافت أن “القطار المدرع لن ينقذ الوفد المجري من استقبال متفجر، وأوصت بإعداد نعش لسيارتو”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إنه تلقى تهديدات من أوكرانيا قبل زيارته إلى أوزجورود، لكنه لا يزال ينوي الذهاب إلى هناك.

وزير الخارجية المجري كييف أوكرانيا

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