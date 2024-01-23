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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة من أمام الديوان العام لبني سويف ضمن احتفال الشباب والرياضة بعيد الشرطة

صدى البلد

أطلق بلال حبش نائب محافظ بني سويف، إشارة بدء مسيرة مشي  التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات احتفال الوزارة  بعيد الشرطة وذكري ثورة يناير، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

 

وذلك في حضور: الدكتورة ريم جمال _مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة _، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، الأستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، هاني الجويلي رئيس المدينة، الأستاذ عبدالله سيف مدير إدارة الرياضة و الأخصائيين الرياضيين بالإدارة ومديرى إدارات الشباب الفرعية .

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بدأت  المسيرة  من أمام مبنى ديوان عام المحافظة على الكورنيش،مرورا بطريق الكورنيش وانتهاء بمبنى الرقابة الإدارية ،وشارك فيها نحو 500 شاب وفتاة وسيدات  ورجال  وذوي الهمم من أبناء المحافظة ، حاملين أعلام مصر ووسط ترديد الأغاني والأناشيد الوطنية ،حيث ثمن نائب  المحافظ الفعالية التي تنفذها وزارة الشباب ،تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية للمواطنين خاصة النشء والشباب ، وجعل الرياضة أسلوب وثقافة حياة.

 

من جهته أشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة أن المسيرة يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية "في نفس التوقيت"  تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة"عبر الفيديو كونفراس"،وذلك مشاركة من الوزارة في الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير  ، حيث تنظم المسيرة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة  الدكتور عمر حداد ، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بقيادة الدكتورة غادة جمال الدين.

الشباب والرياض الشباب والرياضة زارة الشباب والرياضة لشكاوى المواطنين للتنمية للحفاظ على الصحة العامة مدير عام الشباب والرياضة مدين مديرية الشباب والرياضة

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