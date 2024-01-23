حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس الساعات القادمة

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس 25 يناير 2024، حيث يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد علي باقي الأنحاء.

وأعلنت الهيئة عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، كما صرحت الهيئة الجوية للأرصاد، إنه من المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة.

كما يشهد طقس اليوم أمطارًا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، كما يتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتكون خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و يتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.ويكون الطقس اليوم دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على بعض مناطق وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.



ومن المتوقع أيضا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث 50% تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى يوم الخميس المقبل 25 الموافق يناير فهي الثلاثاء 23 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة ، جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة ، شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة ، جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة.

الأربعاء 24 يناير، فتسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة والسواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة ، جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة وشمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة ، جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة.

وعن طقس الخميس 25 يناير، فتسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة والسواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة وجنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة و شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة ، جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة.

فيما يشهد طقس يوم الجمعة أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ويشهد طقس يوم السبت أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

على صعيد آخر، أعلن معهد الفلك خلال الساعات الماضية عن أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر.

من جانبه أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة وأنه ورد للمعهد شعور عدد من المواطنين بالهزة الأرضية، منوها بأن الزلزال يعد الأول الذي تسجله محطات الرصد في مصر في عام 2024.

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