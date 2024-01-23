حقيقة إلغاء رحلات العمرة

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن رحلات العمرة حيث نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الأخبار التي تناولتها بعض الصحف والمواقع المحلية والأجنبية عن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير مؤكدة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.



وقالت الغرفة إنها لم تتلق أية اشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق وأن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة.



وأضافت أنه طبقا للقانون، فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقا للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.





وناشدت الغرفة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء أية أخبار غير صادرة من الغرفة أو الاعتماد على مصادر ليست رسمية ولا تمثل إلا نفسها ولا تعبر بحال عن شركات السياحة ومصالحها.



وفي وقت سابق كانت عقدت اللجنة الفنية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعا لبحث آخر المستجدات فيما يخص رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة وشارك في الاجتماع ممثلون عن غرفة الشركة إضافة إلى أعضاء اللجنة .



كان ذلك بعد تلقي الغرفة شكاوى من أعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة ، مؤكدين ان النصب تم من وسطاء وجهات غير معروف هويتها كما تلقت الغرفة شكاوى من عدد من شركات السياحة حول التأثير السلبي الكبير على نشاطهم وسمعتهم بسبب سياسة حرق الأسعار والعروض الوهمية من قبل السماسرة والكائنات غير الشرعية التي تتعامل خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة ، و بالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.



وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على المطالبة بضرورة وجود إجراءات رادعة في المنافذ وتشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المطارات والمنافذ حماية للمواطن المصري وايضا تم خلال الاجتماع مناقشة فكرة طرح باقات الفترة القادمة من رحلات العمرة خاصة عمرة رمضان التي تواجه مشاكل كبيرة في رحلات الطيران خاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات.



وطالب الاجتماع بدراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها ، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس في المطارات سواء في السفر أو العودة ، وتم مطالبة شركات السياحة باخطار الغرفة بإعداد معتمريها خلال موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.

كما تم دراسة وضع تأشيرة الزيارة الشخصية التي يتم السفر بها حاليا عن طريق البوابة المصرية للعمرة بمجرد الحصول على باركود البوابة فقط وتم الاتفاق على تفعيل سفر هذا النوع من التأشيرات ببرامج كاملة مع شركات السياحة حيث أن العمرة من خلال البوابة لا تعني فقط الحصول على الباركود ، إنما أيضا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والأثار للحفاظ على حقوق المعتمرين.

ننتقل مع حضراتكم لاسعار العمرة حيث تنطلق خلال أيام قليلة، أولى رحلات العمرة لشهر رمضان الكريم، بالتزامن مع استعداد المملكة العربية السعودية لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن خلال هذا الشهر المبارك.



وطرحت شركات السياحة الدينية، أسعار عمرة شهر رمضان المرتقب، ومستوى الرحلات، وفقا لكل شركة حسب البرنامج وقرب السكن من الحرمين الشريفين ومدة الرحلة وبدأت الأسعار للمستوى الاقتصادي من 39 ألف جنيه، والتي تختلف من شركة لأخرى حسب بُعد وقُرب مسافة السكن من الحرمين، علما بأن الأسعار قابلة للزيادة وفقًا لسعر الصرف.

وعن الأسعار وفقًا لشركات السياحة فسجل المستوى الاقتصادي سعر 38.500 ألف جنيه خلال النصف الأول من رمضان اعتبارا من يوم 5 وحتى 20 رمضان و سعر 42 ألف جنيه خلال العشر الأخيرة من 20 رمضان وحتى 5 شوال و سعر 47 ألف جنيه (شهر رمضان كاملا).

ثانيا- مستوى 5 نجوم سجل سعر 62.500 ألف جنيه خلال الفترة من 8 إلى 18 رمضان.

ثالثا واخيرا برنامج عمرة 30 يوما وهو برنامج عمرة شهر رمضان كامل و تاريخ الرحلة 07 رمضان، ومدتها 30 يوما - 29 ليلة و سعر الفرد يتراوح ما بين 55500 جنيه و74900 جنيه.

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