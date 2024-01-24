رخيص جدا.. سعر فستان هنا الزاهد يثير الجدل| لن تتخيل

تألقت الفنانة هنا الزاهد، خلال حضورها حفل joy awards، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

وبلغ سعر فستان هنا الزاهد، 3.713 ريال سعودي.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

واختارت هنا الزاهد، مجموعة من المجوهرات المميزة التي تكشف جمال إطلالتها.

وإليكم صور هنا الزاهد