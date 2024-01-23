فلسطين تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل ونتنياهو

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن فلسطين تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا.

وأضاف المالكي، بعد مباحثات مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف: "يجب أن تكون هناك حدود لما يمكن أن تفعله إسرائيل في فلسطين… يجب وضع حد للإفلات من العقاب، ويجب أن تكون هناك مساءلة، إذا لزم الأمر.. لماذا لا يتم فرض عقوبات؟ نحن ندعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل وضد الأفراد، بدءا من رئيس الوزراء نتنياهو".

وتابع: “لوقف القتال، يجب على إسرائيل تغيير موقفها، والتوقف عن التفكير في أنه يمكن غزو الأراضي الفلسطينية، ويمكن تدميرها”.

وأشار المالكي إلى أنه لم يبحث مع لافروف الخطوات الروسية المحتملة لتنظيم مفاوضات فلسطينية أو اتصالات مباشرة مع إسرائيل.