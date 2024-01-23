الرئيس الصومالي: لسنا بصدد حرب مع إثيوبيا.. وعليها احترام ووحدة أراضينا

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أنه لم يتطرق إلى خيار إعلان الحرب ضد إثيوبيا خلال مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في القاهرة أمس الأول الأحد.

وأوضح الرئيس الصومالي أن بلاده ليست بصدد إعلان الحرب ضد إثيوبيا، لكنه دعا الأخيرة إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، بحسب الحوار الذي أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وأشار شيخ محمود إلى أنه كان واضحاً في استبعاد الحرب مع إثيوبيا، حيث إن الصومال مشغولة بـ حربها الوحيدة حالياً ضد الإرهاب والقضاء على حركة الشباب المتطرفة، التي لفت إلى استعداده للجلوس معها على طاولة مفاوضات واحدة، إذا تخلت عن أيديولوجية تنظيم القاعدة الإرهابي، واعترفت بالدولة الصومالية.

وأشار شيخ محمود، إلى أن هناك فرصة سانحة في خضم هذه الأزمات، على الرغم من أجواء التوتر والصدام التي تهيمن على الأوضاع في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.

يأتي ذلك في ظل التوتر الجاري بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تنص على حصولها على منفذ بحري على البحر الأحمر بمساحة 20 كم على سبيل الإيجار لمدة 50 عاما، في مقابل اعتراف أديس أبابا وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا.

وزار الرئيس الصومالي القاهرة قبل يومين والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول الأحد مع نظيره الصومالي أن مصر رفضت منذ البداية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، بإصدار بيان من وزارة الخارجية يوضح موقف القاهرة.

وقال الرئيس السيسى، إن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أى شيء آخر، مضيفا:" رسالتى لإثيوبيا لكى تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى للسيطرة عليها فلن يوافق أحد على ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو أن يمس أمنه، مضيفًا:" محدش بجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلب أشقاؤها منها التدخل".

ووجه الرئيس السيسى حديثه للرئيس الصومإلى قائلاً:"اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أى تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".