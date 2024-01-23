تونس تهزم غينيا وتواجه مصر بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لليد

اكتسح منتخب تونس لكرة اليد نظيره الغيني بنتيجة 37 /24 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

قدم المنتخب التونسي أداء قويا في المباراة ونجح في السيطرة عليها نتيجة الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه وعلى رأسهم بن حاج صالح وأسامة حسني وعصام رزيق .

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المصري مساء الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت بطولة الأمم الإفريقية مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.