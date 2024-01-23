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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

الفياضانات تؤدي لإعلان
الفياضانات تؤدي لإعلان الطوارىء في مدينة أمريكية

أعلنت مدينة سان دييجو الأمريكية حالة الطوارىء بسبب الأمطار الغزيرة التي نتج عنها قلب السيارات والأشجار وأدت إلى العشرات من عمليات الإنقاذ في جميع أنحاء كاليفورنيا وتكساس وسط تحذيرات من الفيضانات المفاجئة والانهيارات الجليدية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الثلاثاء، تعرضت كاليفورنيا وتكساس لتحذيرات من الفيضانات حيث اجتاحت أمطار غزيرة مساحة كبيرة من البلاد بعد أسبوع من التجمد الشديد.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف غمرت الفيضانات المنازل وقلبت السيارات وأصبحت المركبات مدفونة تحت المياه، كما جرفت مياه الفيضانات المركبات وتسببت في تكدس السيارات فوق بعضها البعض في أجزاء من سان دييجو.

فيضانات بأمريكا 

وذكرت صحيفة “سان دييغو يونيون تريبيون” أنه على مدار ثلاث ساعات، هطلت أمطار غزيرة بلغ ارتفاعها 3 بوصات في ناشيونال سيتي القريبة، بينما سقط 2 بوصة في مطار سان دييغو الدولي.

وخلال فصل الشتاء، يبلغ متوسط هطول الأمطار في المنطقة حوالي 2 بوصة شهريًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن نهر سان دييجو يفيض محذرة من أن عبور الطرق سيكون غير آمن.

وأضافت إدارة الإطفاء بالمدينة أنها أنقذت ما لا يقل عن 24 شخصًا من نهري سان دييجو وتيجوانا المتدفقين.

أعلن عمدة سان دييجو تود جلوريا، حالة الطوارئ وأقامت المدينة ملاجئ لإيواء السكان النازحين.

وقال الملازم زي سانشيز، عمدة مقاطعة سان دييجو، إن النواب انتشلوا الناس إلى بر الأمان بعد أن تدفقت المياه إلى المنازل في حيي سبرينج فالي وكازا دي أورو.

ولفت إيدي أوتشوا، أحد سكان سان دييجو، إلى أن الأمطار كانت خفيفة عندما خرج هو وشقيقته لتناول الإفطار، صباح الاثنين.

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الفياضانات تؤدي لإعلان الطوارىء في مدينة أمريكية
الفياضانات تؤدي لإعلان الطوارىء في مدينة أمريكية

 

 

 

 

سان دييجو حالة الطوارىء الأمطار الغزيرة كاليفورنيا تكساس

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