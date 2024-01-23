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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. كيم كاردشيان تثير الجدل داخل غرفة الماكياج

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

حرصت نجم تلفزيون الواقع الامريكي كيم كاردشيان علي مشاركة متابعيها صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت الفنانة الأمريكية داخل غرفة المكياج بإطلالة مثيرة وهي تضع مساحيق التجميل علي وجهها وتركت شعرها الاسود الناعم منسدلا علي كتفيها بطريقة ملفتة.

من هى كيم كاردشيان

ولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لـ كيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.

 

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