تعود على الشعب.. علي عبد النبي: مصر تحتاج لعمالة كثيرة بالمشاريع النووية

قال الدكتور على عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن قوة مصر تكمن في المحطات النووية، وستكون القوة في الصناعة والتجارة لأن أساس المشروع مشروع استثماري له عائد مادي .





وأضاف « عبد النبي » خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" أن عند تطوير الصناعة المصرية بالتكنولوجيا النووية لذلك ترتقي المصانع إلى التكنولوجيا النووية، موضحاً أن عندما ترتقي المصانع المصرية تكون الصناعة الحربية والمدنية طبقاً للتكنولوجيا النووية.





وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إلى أن عندما ترتقي المصانع المصرية يمكنها أن تنافس الدول العظمى وهذا يحتاج إلى عماله بكميات كبيرة لذلك هذه الفائدة التي تعود على شعب مصر بعد بدء تشغيل المحطات النووية.







