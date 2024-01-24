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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيطريين: اليوم آخر موعد لتلقي طلبات التنازل عن الترشح بانتخابات التجديد النصفي

نقيب البيطريين خالد
نقيب البيطريين خالد سليم

كشفت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن أن اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، آخر أيام تلقي التنازلات من المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، بعد انتهاء المُددة المحددة لذلك، مشددة على أن طلبات التنازل تقدم باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة بجاردن سيتى أو ترسل بالبريد السريع.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، الذي يشغله الدكتور خالد سليم 17 مرشحا من بينهم 6 مرشحين بالمجلس الحالي، هم: خالد سليم (النقيب الحالي)، جمال شمس، شيرين زكي، عبد العزيز الجوهري، محمد سيف، أيمن حلمي، أما بقية المرشحين على مقعد النقيب فهم: حسني عميش، أشرف عبد الحليم سلامة، هاني مرعي، علاء أحمد عبد الرؤوف، طاهر محمد محي، هاني رمضان عبده، شوقي الكردي، طارق كمال زكي، مجدي حسن، محمد فاروق جاد الكريم، طارق محمد أحمد علي.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي بناء على قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم (166) لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023.

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