بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامشير

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامشير.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن نتائج أولية للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامشير أظهرت حصول جو بايدن على نسبة 79%، دين فيليبس 14%، وماريان ويليامسون 3.9%.

وأضافت أن هذا الفوز يهدئ مخاوف الديمقراطيين القلقين من أن الحماس المتأخر بشأن حملة بايدن وغياب اسمه عن بطاقة الاقتراع قد يؤدي إلى هزيمة محرجة.

ومنذ قليل، فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وشهدت ولاية نيوهامبشاير، انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للسباق الرئاسي الأمريكي.

وواجه ترامب، آخر منافسيه في الانتخابات، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هايلي، في نيوهامشير.