عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مستعدون لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني

علم روسيا
علم روسيا

أعلن سفير روسيا لدى الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الفاتيكان بشأن أوكرانيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، جاءت تصريحات سولتانوفسكي في معرض حديثه عن زيارة محتملة للكاردينال ماتيو زوبي إلى روسيا.

وقال سولتانوفسكي عندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن يزور زوبي روسيا في المستقبل القريب، "نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الفاتيكان الذي يتسم بطبيعة منفتحة وموثوقة".

وأضاف أن "هذا ينطبق بالطبع على الاتصالات مع زوبي أيضا".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان، الذي يعتزم زيارة روسيا؛ بشأن الملف الأوكراني.

روسيا موسكو الفاتيكان أوكرانيا الخارجية الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

ترشيحاتنا

روسيا: مستعدون لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني

اكتشاف مذهل لحصون خيبر المنسية في دولة عربية.. ما قصتها ؟

القطاع الخاص يحصل على إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.. غدًا

ديمقراطيتنا على المحك.. أول تعليق لـ بايدن على فوز ترامب في نيوهامبشير

خبيرة فلك تتوقع حادث المريوطية المرعب قبل أيام.. وهذا ما تنبأت به وتحقق

من حيث المبدأ.. حماس وإسرائيل توافقان على تبادل للمحتجزين وهدنة تستمر شهرًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت غريب.. كارولين عزمي تستعرض جمالها | شاهد

موظفة أسترالية في ورطة مع مديرها بعد طلب إجازة مرضية

بخسارة كبيرة في الوزن.. مي نور الشريف تثير الجدل بظهورها| شاهد

مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر | تفاصيل التحدي

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ