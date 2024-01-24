روسيا: مستعدون لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني

أعلن سفير روسيا لدى الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الفاتيكان بشأن أوكرانيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، جاءت تصريحات سولتانوفسكي في معرض حديثه عن زيارة محتملة للكاردينال ماتيو زوبي إلى روسيا.

وقال سولتانوفسكي عندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن يزور زوبي روسيا في المستقبل القريب، "نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الفاتيكان الذي يتسم بطبيعة منفتحة وموثوقة".

وأضاف أن "هذا ينطبق بالطبع على الاتصالات مع زوبي أيضا".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان، الذي يعتزم زيارة روسيا؛ بشأن الملف الأوكراني.