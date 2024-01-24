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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئولية القائد كبيرة.. إبراهيم سعيد يعلق على رحيل محمد صلاح عن المنتخب|فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "ما ينفعش يسافر وييجي ياخد الإنجاز على الجاهز".. إبراهيم سعيد يعلق على أزمة رحيل محمد صلاح عن المنتخب".

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نجم الزمالك السابق: محمد صلاح "أسطورة" مصر.. ولم يهرب من المنتخب

وجاء في التقرير أن إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، قال إن لاعبي المنتخب لم يقصر فيهم أحد بـ مباراة الرأس الأخضر، ولكن هناك مشكلات دفاعية وراء ما يحدث.

ولفت إلى أنه يريد التعليق على رحيل محمد صلاح لـ انجلترا، وقال إن صلاح هو قائد المنتخب، ومسؤولية القائد كبيرة، وذهاب صلاح لـ انجلترا أمر صعب.

وأشار إلى أن محمد صلاح أفضل محترف، في تاريخ اللاعبين المصريين، وأنه وصل لـ مرحلة لم يصل لها أحد.

ووجه رسالة لـ محمد صلاح قائلا:" وجود محمد صلاح بيعطي حالة نفسية إيجابية لـ نجوم المنتخب". 

إبراهيم سعيد محمد صلاح المنتخب النادي الأهلي الأهلى

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