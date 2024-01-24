هيئة الدواء: احذر استخدام منتجات تقشير الجلد بالقرب من الجروح والمناطق الملتهبة

شددت هيئة الدواء علي تجنب استخدام منتجات تقشير الجلد بالقرب من الجروح والمناطق الملتهبة.



وقالت هيئة الدواء أن تقشير البشرة هو عملية إزالة طبقات الجلد الميت من البشرة باستخدام أدوات أو مواد كيميائية بدلًا من انتظار سقوطها وتجددها بشكل طبيعي.

أشارت الهيئة إلى أن ستخدام مستحضرات تقشير الجلد بشكل خاطئ قد يسبب الضرر للجلد؛ خاصة وإن كانت منتجات تحتوي على تركيزات عالية من حمض الجلايكوليك أو الساليسيليك.

ونصحت هيئة الدواء باتخاذ مجموعة من الإجراءات الصحية السلمية ومن أبرزها:-

الأخذ في الاعتبار الأدوية التي يتم تناولها؛ لذا يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام منتجات تقشير البشرة؛ حيث أن بعض الأدوية تجعل الجلد أكثر قابلية للتحسس والتقشير.

استخدام وسيلة تقشير تناسب نوع البشرة؛ فالبشرة الجافة لا تحتاج لمقشرات قوية كالبشرة الدهنية، كما ينصح بتجنب المقشرات القوية للبشرة الحساسة.

تجنب استخدام منتجات تقشير الجلد بالقرب من الجروح والمناطق الملتهبة في الجلد.