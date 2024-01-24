عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا ننقل معدات للعدو.. عشرات الإسرائيليين يعترضون شاحنات المساعدات إلى غزة

صدى البلد

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن العشرات من الإسرائيليين عرقلوا شاحنات المساعدات التي من المفترض أن تدخل قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

ووفقا للقناة العبرية، فقد تمكن المحتجون الإسرائيليون من تجاوز حواجز الشرطة عبر الحقول وإيقاف قافلة الشاحنات.

ومن بين المشاركين أيضا؛ أهالي الجنود الذين قتلوا في معارك غزة، وممثلو أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، والمستوطنون الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب.

وردد المشاركون هتافات "لا تمرير مساعدات - حتى عودة آخر المختطفين، لن ننقل أي معدات إلى العدو".

العشرات من الإسرائيليين شاحنات المساعدات قطاع غزة معبر كرم أبو سالم حركة حماس الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

ترشيحاتنا

طبيب عظام: إصابة الشناوي عبارة عن كسر وخلع في مفصل الكتف

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

سويلم: نسعى دائمًا للاستفادة من أحدث الوسائل لرفع كفاءة وتحسين عملية إدارة المياه

مجلس الصحفيين يهنئ الشعب المصري بعيدي ثورة 25 يناير والشرطة

الصحفيين: عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينجو من الموت بأعجوبة في حادث غريب.. تفاصيل كاملة

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ