لا ننقل معدات للعدو.. عشرات الإسرائيليين يعترضون شاحنات المساعدات إلى غزة

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن العشرات من الإسرائيليين عرقلوا شاحنات المساعدات التي من المفترض أن تدخل قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

ووفقا للقناة العبرية، فقد تمكن المحتجون الإسرائيليون من تجاوز حواجز الشرطة عبر الحقول وإيقاف قافلة الشاحنات.

ومن بين المشاركين أيضا؛ أهالي الجنود الذين قتلوا في معارك غزة، وممثلو أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، والمستوطنون الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب.

وردد المشاركون هتافات "لا تمرير مساعدات - حتى عودة آخر المختطفين، لن ننقل أي معدات إلى العدو".