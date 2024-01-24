الصحة العالمية: وضع المستشفيات في خان يونس كارثي ولا يوصف

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن وضع المستشفيات في خان يونس كارثي ولا يوصف.

وأضافت أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة وفي جميع أنحاء القطاع محرومين من المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المنظمة العالمية أن 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئيا في شمال غزة وتعاني نقصا في الكوادر والمستلزمات والوقود.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور عبد الجليل حنجل، إن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.

بينما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن غارات مكثفة على مناطق الجنوب، لا سيما خان يونس.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة وتدمير ممنهج للأحياء السكنية في خان يونس، كما أنه يستمر بمحاصرة النازحين في جامعة الأقصى بـ خان يونس تمهيدا لتهجيرهم نحو رفح.