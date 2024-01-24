السبت القادم.. انطلاق أعمال تقدير درجات الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة الأزهرية أنهت الاستعدادات لبدء أعمال تقدير درجات الشهادتين الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م حيث قد تم ندب أفضل المعلمين ممن يقومون بالتدريس الفعلي لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية،كما تم الاجتماع برؤساء المراكز والمواد الدراسية كافة وتم التأكيد على تفعيل الضوابط المنظمة لأعمال التصحيح والدقة التامة في تصحيح فقرات كل سؤال وعدم ترك أي جزئية بدون تصحيح مع اعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.

أضاف الدكتور عطا حسيني مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية، لافتاً إلى أنه سوف يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات لكافة مواد الشهادة الابتدائية السبت الموافق ٢٧ يناير 2024، وتم تجهيز معهد الصفوة الإبتدائي النموذجي ، ومعهد النحال الإبتدائي كمقرين لتصحيح مواد الشهادة الإبتدائية.

وأشار الي انه بالنسبة للشهادة الاعدادية تم تخصيص معهد السادات الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، كما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي بنين مقراً للمواد الشرعية بجانب معهد بنين الزقازيق الثانوي ليكون مقرا للمواد العربية.