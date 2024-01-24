ضبط 3400 لتر صابون سائل مجهول المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه في هذا الإطار قامت إدارة تموين أولاد صقر بحملة برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 725 لسنة 2024جنح أولاد صقر لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 برميل صابون سائل سعة الواحد 170 لتر ضد م .ت .ع بإجمالي 3400 لتر وتم تحرير محضر رقم 726 لسنة 2024 جنح أولاد صقر ضد ي. ز .م لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 لاصق سيارات صينى.

كما تم تحرير محضر رقم 727 لسنة 2024 جنح اولاد صقر ضد ا .م. ا لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على ( 1 ) قاروصة سجائر وتحرير محضر رقم 728 لسنة 2024 جنح أولاد صقر ضد م .ع. ف لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد (5) قاروصة سجائر وتم تحرير محضر رقم 729 لسنة 2024 م جنح اولاد صقر ضد ج .ج .ف لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد (2) قاروصة سجائر وتم تحرير محضر رقم 730 لسنة 2024 م جنح أولاد صقر ضد ر .ي .م لحيازة سلعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد (2 ) قاروصة سجائر.

كما تم شن حملة على المخابز وتحرير محاضر ضد أصحابها المخالفين للاشتراطات التموينية حيث تم تحرير عدد ٢ مخالفة اثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٢ مخالفة اثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير عدد ٣ مخالفات اثبات حاله لعدم نظافة ادوات العجين وتحرير عدد ٢ مخالفة اثبات حاله لعدم إعلان عن المواعيد والبيانات.