اتحاد أمهات مصر: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انتهت اليوم بأسئلة سهلة

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنها تابعت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في أغلب المحافظات

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الإعدادية في أغلب المحافظات اليوم شهدت سهولة في اليوم الأخير لها بجميع المواد التي أدى الطلاب الامتحانات فيها.

أوضحت أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جاءت في أغلب المحافظات اليوم في مستوي الطالب المتوسط.

وأكدت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على ضرورة الاستفادة من إجازة منتصف العام الدراسي، مشددة علي أولياء الأمور بتشجيع الطلاب بالذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للاستفادة منه، وكذلك الترفيه عن الطلاب في أماكن أخري مفيدة، متمنيه التوفيق لجميع الطلاب.

وكانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية 2024 اليوم الأربعاء ، جاء فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، في بيان رسمي لها : جاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنياً ولغويا وشملت جميع دروس المنهح المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة ، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعى والمقالى .

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ستحدده كل محافظة على حدة وفقا لموعد اعتماد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من المقرر ان يكون بعد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.