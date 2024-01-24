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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ لمجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت غدا لبحث صفقة الأسرى مع حماس

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت سيجتمعان غدا للتباحث في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس.

وأفادت صحفية يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق، بأن الخلافات بشأن صفقة جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس حول الرهائن كبيرة جدا.

وأوضحت يديعوت أحرونوت في تقرير لها، أن هناك فجوات كبيرة في المطالب والآراء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن الصفقة الجديدة، ولا تقدم في المحادثات حول الرهائن.

وعلى جانب آخر، قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا من خلال مصر وقطر يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

 كما قالت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى، بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن.

يديعوت أحرونوت: الخلافات بشأن صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس كبيرة جدا

رويترز تكشف اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

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