عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل للتصدي للاتجار بالبشر

صدى البلد

 شاركت وزارة العمل فى ورشة عمل بعنوان "تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر " نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، لعدد 30 مفتشا من مديريات العمل بالمحافظات والباحثين بالإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .

يأتي ذلك في إطار تطوير آليات إنفاذ القانون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، تضمنت الورشة عدد من الموضوعات أبرزها: جهود ودور اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكذا الاطار القانوني الوطني والمتضمن قانون العمل المصري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة الى سلطات وواجبات مفتشي العمل وعرض عدد من الحالات العملية والقضايا المنفذة .

الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 

وأضافت الوزارة في بيان لها ، ان ورشة العمل جرت بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة وممثلي منظمة العمل الدولية ، والسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واكد مدير عام إدارة تفتش العمل فى تقريره ، ان ورشة العمل تأتى تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذاً لتوجيهاته بالعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كافة جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والتغلب على تلك الظاهرة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب

ترشيحاتنا

بين ضفتي جبلين.. تعرف على مواصفات "خور مايو" أعلى كوبري بمصر.. فيديو

قطر: التصريحات المنسوبة لنتنياهو تقوض جهود الوساطة بشأن حرب غزة

دعاء أول الأيام البيض للرزق.. أدركه بـ13 كلمة قبل صلاتي الفجر والمغرب

الاتحاد الأوروبي يكشف الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حسن مصطفى: تصريحات مدرب ليفربول بشأن صلاح تعكس مدى ذكائه وحرصه عليه

صدمة| طبيب المنتخب يفجر مفاجأة عن لحاق إمام عاشور بمباراة الكونغو.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة جديدة.. طائرة بوينج تفقد عجلة المقدمة.. شاهد التفاصيل

بلقيس فتحي بفستان جريء في باريس يثير ضجة| سعره خرافي

بعد تشويه وجهها.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

ياسمين عبدالعزيز ما سبتنيش لحظة|10 صور رومانسية جمعتها بأحمد العوضي| شاهد

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ