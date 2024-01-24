عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل عن وقف إطلاق النار في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “لن نتخلى عن القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن وغزة لن تشكل تهديدا بعد الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

من جنوب لبنان .. إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه الأراضي المحتلة

الآن | الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

 وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.

غزة قطاع غزة حماس الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

موضوعات متعلقة

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس

المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة إلى قادة الدول الإسلامية بشأن إسرائيل

صاروخان من الحوثيين .. البحرية البريطانية تكشف تفاصيل الحادث الأمني في البحر الأحمر

أمراض نفسية.. مجندات جيش الاحتلال يهربن من الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر|تفاصيل

حماس تعلن شرط قبول صفقة الأسرى الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

اجتماع طارئ لمجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت غدا لبحث صفقة الأسرى مع حماس

الكرملين يوجه رسالة إلى باريس بشأن المرتزقة الفرنسيين في الجيش الأوكراني

أصيب منذ 15 عاما.. حماس تنعي أحد مقاتليها القدامي في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

بقرار جمهوري.. تعيين 253 قاضيا رؤساء بمحكمة الاستئناف

وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة

قالوله مفيش كورة تاني.. طـ.فل يقفز من الرابع في التجمع الخامس| ما القصة؟

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في قصف إسرائيلي على مبنى الأونروا

ختام الإعدادية “غش”| شاومينج ينشر الأسئلة والإجابات.. وفاة مراقب وإلغاء امتحانات هؤلاء

في اليوم العالمي للتعليم| رضا حجازي: نقدر مجهود المعلمين ونتمنى النجاح للطلاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

فيديو

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ