بيان عاجل من إسرائيل عن وقف إطلاق النار في غزة

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “لن نتخلى عن القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن وغزة لن تشكل تهديدا بعد الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.