بمشاركة 70 دولة.. مدبولي يتفقد أجنحة معرض الكتاب في دورته الـ55 |صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد مدبولي جناح وزارة الثقافة والدفاع والداخلية، واستمع لشرح حول مشاركات الوزارات في المعرض.

يأتى معرض الكتاب 2024 في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بإجمالى عدد عارضين 5250 عارضًا.

ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة)، كما حرصت دول الأزمات بالمشاركة في الدورة الحالية من معرض الكتاب بمكتبة وأكثر ومنها فلسطين والعراق واليمن وليبيا والسودان.



وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على سليم حسن شخصية المعرض ويعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

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