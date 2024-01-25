سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 25-1-2024

وصل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3775 جنيه للبيع و 3825 جنيه للشراء، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-1-2024 داخل محلات الصاغة.

واستقرت أسعار الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة ودون أي تغيير يذكر في سعر الجرام الواحد.

ومع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ارتفع سعر المعدن الأصفر مسجلا زيادة قدرها 100 جنيه في الجرام الواحد في المتوسط داخل محلات الصاغة

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة؛ استقرارا محققا 2523 جنيه للبيع و 2557 جنيه للشراء.

سعر عيار 24

وصل سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 نحو 4314 جنيه للبيع و 4371 جنيه للشراء

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3235 جنيه للبيع و 3275 جنيه للشراء .

سعر عيار 14

بلغ سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل تداولا نحو

سعر أوقية الذهب

كما وصل سعر أوقية الذهب لنحو 2031 دولار للبيع و 2032 دولار للشراء.

سعر الجنيه

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.6 ألف جنيه للشراء.

إيقاف السعر

وعلي سياق متصل أوقف عددا من المنصات المتخصصة في تسعير المعدن الأصفر، لحين إشعار آخر، معتبرا أنه سيتم اعلان الأسعار المعمول بها في الأسواق في حال تلاشي حالة الإضطراب الراهن.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن.

وسجّل الذهب عالميًا اليوم عند 2025 دولارًا للأونصة.

الذهب والتحديات العالمية

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المُبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة

الذهب وسعر الدولار بالسوق الموازي

من جانبه أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الذهب سلعة عالمية وله أهميته، وأنه من السلع الحساسة، التي تتأثر بالأحداث العالمية، وسعر الدولار، وسعر الأوقية العالمية.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، خلال تصريحات له ، أن سعر الذهب اليوم متأثر بـ سعر الأوقية العالمية، وسعر الدولار في السوق الموازي، لأن الدول عندما يرتفع بـ السوق السوداء يرتفع سعر الذهب.

وأشار إلى أن الشعبة اتخذت بعض الإجراءات من أجل انخفاض أسعار الذهب، منها صفر جمارك، وهو السماح للمصري أن يدخل البلاد بـ الذهب، ولا يحصل منه على جمارك، ولكن يحصل فقط منه ضريبة القيمة المضافة.