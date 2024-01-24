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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة للكتاب

رئيس الوزراء في معرض
رئيس الوزراء في معرض الكتاب

تفقد اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح مكتبة الإسكندرية أثناء جولته الافتتاحية لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، واستقبله بجناح المكتبة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، برفقة عدد قيادات مكتبة الإسكندرية، الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي، ومحمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري، واللواء خالد سعيد رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية، ودينا يوسف رئيس قطاع المكتبات، ومروة عادل مدير إدارة النشر.

واصطحب د. أحمد زايد، رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل أروقة جناح المكتبة، استعرض من خلالها تفاصيل مشاركة المكتبة وأبرز اصداراتها ومشروعاتها الثقافية التي تشارك بها في نسخة المعرض لهذا العام.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 بجناحين أحدهما للعرض والاضطلاع وآخر للبيع، تطرح من خلالهما إلي جمهور المعرض أكثر من 550 عنوان من أبرز وأحدث إصداراتها، كما حرصت مكتبة الإسكندرية علي تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام، فخصصت خصم يصل من 20٪؜ إلي 75% علي كافة مطبوعاتها ينتهي بانتهاء فعاليات المعرض.

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