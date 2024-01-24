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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: زيارة رئيس الوزراء لجناح الأعلى للشئون الإسلامية دعم كبير

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقب افتتاح الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تفقده جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين اليوم الأربعاء 25/ 1/ 2024م ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الأوقاف: زيارة رئيس الوزراء لجناح الأعلى للشئون الإسلامية دعم كبير

وصرح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دعم كبير لدور المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأطلع وزير الأوقاف الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهم وأحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بينها كتاب: "البيان على المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)"، وهذا الكتاب يتناول تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال تفسير المنتخب الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع البيان على هذا المنتخب بما تضمنه من إضافة لمزيد من معاني المفردات، وذكر مقاصد السور، وصحيح أسباب النزول.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم هذا العام باقة شديدة التميز في نشر الفكر الوسطي ، وفي مواجهة التطرف، حيث بلغت إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجديدة المعروضة نحو 270 إصدارًا، فضلا عن مئات العناوين المتنوعة فكريًّا وثقافيًّا ولا سيما ما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبأسعار لا تُنَافَس وتخفيضات كبيرة ، وذلك بجناح المجلس بصالة (4) - (46 B).

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ويقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تخفيضات كبيرة في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، من أهمها:

خصم 20% على المنتخبات والموسوعات.

خصم 25% على المطبوعات والإصدارات الحديثة.

خصم 50% على الإصدارات الإلكترونية.

خصم 50% على شنطة الفكر المستنير 10 كتب فقط بمائة جنيه بدلًا من مائتي جنيه.

وزيرة الثقافة تهدي موسوعة رؤية لرئيس مجلس الوزراء

خلال افتتاحه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين أهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة موسوعة (رؤية) من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها أحدث موسوعة شاملة في الفكر الإسلامي.

وموسوعة (رؤية) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب ومتوفرة بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الأوقاف جناح الأعلى للشئون الإسلامية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي موسوعة رؤية

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