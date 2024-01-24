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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أمم أفريقيا| 4 لاعبين انتهى مشوارهم مع منتخب مصر.. أحدهم إصابته قاسية

منتخب مصر
منتخب مصر

غيابات منتخب مصر.. نجح منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ولكن يفتقد منتخب مصر عدد من اللاعبين المهمين بسبب الإصابات التي حلت بهم قبل وأثناء بطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، والتي كان أخرها إصابة اللاعب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس مرمي المنتخب المصري.

ويقدم لكم موقع "صدي البلد" الإخباري في السطور التالية، تفاصيل الإصابات التي لحقت بلاعبي منتخب مصر أثناء البطولة أو قبلها، ليغيب لاعبو المنتخب الوطني في باقي مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

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