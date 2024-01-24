غرامة مالية وإيقاف|قرار مفاجئ ضد مدرب منتخب المغرب.. ما موقفه بأمم أفريقيا؟

كشفت شبكة "بى إن سبورتس" أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بصدد إصدار قرار بإيقاف وليد الركراكى المدير الفني للمنتخب المغربى لأربع مباريات منها اثنتان مع وقف التنفيذ، مع توقيع غرامة مالية عليه بسبب اشتباكه مع قائد منتخب الكونغو الديمقراطية.

مدرب منتخب المغرب

وقف مدرب منتخب المغرب

وشهدت نهاية مباراة منتخبى المغرب والكونغو الديمقراطية فى الجولة الثانية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مشادة بين وليد الركراكى مدرب أسود الأطلسى ومبيمبا قائد الفهود، بسبب الحديث عن بعض المواقف أثناء سير اللقاء، منها إهدار الوقت والتدخل العنيف فى بعض الكرات المشتركة.

قرار وقف مدرب المغرب

وقال الحساب الرسمي لـ بي إن سبورتس الإخبارية: "إن الاتحاد الإفريقي سيصدر قرارا بإيقاف الركراكي 4 مباريات مع إيقاف التنفيذ في مباراتين وعقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية وذلك بعد أحداث مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية".

مباراة مصر وكاب فيردي

يذكر أن مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، انتهت الاثنين الماضي، بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل كلا المنتخبين إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.

منتخب المغرب

وغادر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مباراة مصر وكاب فيردي في الدقائق الأخيرة وبالتحديد الدقيقة 100 وحل بدلا منه محمد أبو جبل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، أمام كاب فيردي، مؤكدا في تصريحات رسمية:"محمد الشناوي تعرض لإصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا".

وعن مدة غياب الشناوي، قال طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا: "سيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الأشعة خلال الساعات القادمة".