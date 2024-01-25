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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا K8 الجديدة في السعودية

كيا K8
كيا K8

تقدم العلامة التجارية كيا باقة من السيارات الجديدة في السوق السعودي من أبرزها سيارة السيدان الأنيقة كيا K8 موديل 2023، والتي تتميز بباقة من التحسينات الجديدة.

 كيا K8

مواصفات سيارة كيا K8 موديل 2023

تعتمد سيارة كيا K8 موديل 2023 داخل السوق السعودي على محرك مكون من 6 أسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 300 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 359 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ونظام دفع خلفي أو رباعي حسب الفئة.

وجاءت السيارة كيا K8 موديل 2023 بتصميم داخلي جديد يضم مجموعة من التقنيات الفاخرة، مثل شاشة عرض منحنية جديدة، ونظام سمعي من Meridian بـ 14 سماعة، ومقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وتتوفر كيا K8 موديل 2023 خاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم/ساعة لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.

 كيا K8

الأسعار الرسمية للسيارة كيا K8 موديل 2023 في السعودية

كيا K8 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 154,213 ريالا.

كيا K8 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 188,713 ريالا.

كيا K8موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 203,548 ريالا.

السعودية كيا كيا K8 موديل 2023 كيا K8

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