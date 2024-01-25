ياسمين ست أصيلة| أحمد العوضي يطمئن جمهوره على حالته الصحية

كشف الفنان أحمد العوضي، عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.



وقال "أحمد العوضي" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي "شريف عامر" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": الكلام اللي اتقال كان كتير هو اهتمام بالحالة الصحية، أنا كنت بصور طول الوقت وبطلع من التصوير على التمرين.



وتابع أحمد العوضي : شعرت بدور برد وأهملت فيه وأنا اتعافيت على نفسي لغاية ما حصلي ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة ورحت للدكتور وقالي لازم أتحجز 4 أيام في المستشفى علشان الإهمال اللي بعمله ودخلت واحتجزت وانا هخرج بكرة إن شاء الله.

أنا وياسمين عبد العزيز حالة خاصة





وأكمل أحمد العوضي : أنا وياسمين حالة خاصة والعالم كله كان معانا حتى أعلنا انفصالنا بشكل رسمي وأول ما ياسمين سمعت أن "أحمد" تعب في التصوير كلمتني وكانت أول واحدة قولتلها أنا روحت المستشفى وقعدت معايا وكانت كل يوم معايا وده مش جديد عليها وهي ست أصيلة وفي بينا احترام وأصل وكل اللي بيتقال عنا أنا بفسره حب حتى لو كان غلط.