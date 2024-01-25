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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول واحدة زارتني|العوضي: أنا روحت المستشفى لاقيت ياسمين داخلة عليا

أحمد العوضي
أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي انه في الفترة الاخيرة كان يعمل طوال الوقت ويتعرض لضغوطات بسبب كثرة العمل والتصوير والذهاب لصالة الجيم فأصيب بنزلة برد عنيفة وارتفعت درجة حرارة جسمه بشكل كبير وشعر بالرعاش، الأمر الذي ادي الى حجزه في المستشفي 4 أيام بسبب  التعب الشديد الذي واجهه من الضغوطات بالعمل والذهاب للتمرين بصالة الجيم و نزلات البرد، ولكن كتب له على تصريح خروج من المستشفي غدا.

 

العوضي: انا وياسمين حالة خاصة

وصرح العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية MBC مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، ان علاقته هو وياسمين عبد العزيز حالة خاصة وهي من أول الزائرين له بالمستشفى، ورغم الطلاق إلا انها اول من سألى عنه وراته على الفور بالمستشفي، وتم انفصالهم بشكل يليق بحب الجمهور لهم.

قال الفنان أحمد العوضي: "أنا وياسمين حالة خاصة جدًا إحنا قصة كبيرة.. الوطن العربي كله كان معانا قلباً وقالباً، مُصرحاً بأنه حتى  عند الإعلان عن الانفصال أعلن بشكل يليق بحب الناس لهم.

وأكد العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه رغم طلاقهما إلا أنه عندما جاء خبر لياسمين عبد العزيز أنه شعر بتعب شديد وأصيب بنزلة شعبية حادة أثناء التصوير أرسلت له على الفور لتطمئن عليه  ، وكانت هي أول من أبلغها بدخوله للمستشفي  قائلا :" انا روحت المستشفي لاقيت ياسمين داخلة علية وهى كل يوم معايا".

حبتها عشان هي بنت أصول وست أصيلة

وتابع العوضي: "ياسمين كل يوم معايا ومسابتنيش لحظة، وده مش جديد عليها، مؤكدا : “أنا حبتها عشان هي بنت أصول وست أصيلة حتي واحنا مطلقين في بنا احترام واصل وهذا ما كنت أنتظره من ياسمين”.

أحمد العوضى المستشفى ياسمين عبد العزيز أول الزائرين بنت أصول

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