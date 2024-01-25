300 ألف دولار| الاتحاد الليبي يطلب التعاقد مع مهاجم الإسماعيلي

تقدم نادي الاتحاد الليبي، بعرض رسمي للإسماعيلي المصري، بهدف التعاقد مع مهاجم الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية والجارية.

وطلب الاتحاد التعاقد مع التوجولي ياو أنور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل 300 ألف دولار.

ويعد المهاجم التوجولي أحد أهم لاعبي فريق الإسماعيلي، حيث لعب خلال الموسم الحالي 10 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتسعى إدارة الاتحاد الليبي لإبرام العديد من الصفقات القوية قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق.

ويأمل الاتحاد في الظهور بمستوى أفضل خلال مرحلة الإياب لبطولة الدوري الليبي الممتاز.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي طرابلس متصدر ترتيب المجموعة.