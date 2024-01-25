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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

دفع حياته مقابل توك توك خردة.. تفاصيل مؤلمة في مقت.ل طفل أوسيم

صدى البلد

ادلى المتهم بقتل طفل والقاء جثته في ترعة باوسيم باعترافات تفصيلية لجريمته التي تم الكشف عنها بعد ١٥ يوم من ارتكابها. 

عريس جديد

وقال المتهم انه تزوج من شهرين فقط "عريس جديد" وكان يمر بضائقة مالية ففكر في طريقة سريعة للحصول على المال خاصة انه يعمل سمكري ولا يعمل بشكل مستمر فقفزت الى ذهنه فكرة النزول الى الشارع وسرقة توك توك لكنه حرص ان يكون سائقه صغير السن لسهولة السيطرة عليه وبالفعل وقع اختياره على المجني عليه عندما شاهد سنه الصغير وجسده الضئيل واوقفه طلب منه توصيله لمنزله لنقل بعض الاشياء واثناء سيرهما في منطقة مهجورة مجاورة لترعة طلب منه التوقف بحجة انتظار صديق له وعندما توقف الطفل نزل من التوك توك حاول المتهم خنقه من الخلف فاستطاع الطفل الهرب منه ولاحقه المتهم حتى اسقطه في الترعة وقذف عليه احجار كبيرة حتى اختفى تحت الماء وعندما تأكد من غرقه استقل التوك توك وفر هاربا ثم باعه لاحد الاشخاص الذي قطعه خردة. 

بلاغ

 كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل عمره ١٤ سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم ولم يعثر في ملابسه على اية اوراق تدل عن شخصيته، اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة اجراء التحريات اللازمة لحل اللغز وكشف ملابسات الواقعة. 

اختفاء طفل 

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اجتمع بضباط مباحث مركز اوسيم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى للوقوف على حقيقة العثور على جثة الطفل خاصة بعد ملاحظة اثار خنق على رقبة المجني عليه ما يؤكد وجود شبهة جنائية وتعرضه للقتل.. بدأ فريق البحث في جمع كافة المعلومات وفحص بلاغات التغيب المحررة بمركز اوسيم وعلى مستوى الجمهورية كافة حتى عثر على بلاغ بتغيب طفل تنطبق مواصفاته مع مواصفات جثة المجني عليه.

 

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 تعرفوا على جثته

استدعى فريق البحث بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة اسرة الطفل صاحبة بلاغ التغيب ليقرروا ان ابنهم يعمل سائق توك توك وتغيب منك ٧ يناير الجاري اي قبل ٥ ايام من العثور على الجثة وبعرضها عليهم تعرفوا عليها واكدوا انها لطفلهم وسط حالة انهيار شديدة. 

توجهت خطة البحث برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة لفرضية السرقة خاصة مع عدم العثور على التوك توك ملك المجني عليه، بعد حوالي ١٠ ايام من التحري وتتبع خطوط سير المجني عليه تم حل اللغز بعد التوصل لمشاهدة له مع شاب يستقل مع التوك توك رصدتها كاميرا مراقبة، القت قوة امنية المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث اوسيم القبض على الشاب الذي كان برفقة المجني عليه قبل اختفائه وحاول انكار معرفته بالمجني عليه الا انه مع استمرار استجوابه فجر مفاجأة بعد مواجهته بالفيديو الذي يصور استقلاله التوك توك مع الطفل المجني عليه معترفا بانه انهى حياته والقاه في ترعة بقرية الكوم الاحمر. 

تم تحرير محضر باعترافات المتهم كاملة واحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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