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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. رد فينجادا على تدريب الزمالك 

صدى البلد

نشر الاعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات فينجادا المدير الفني السابق للزمالك ردا علي تدريب الزمالك عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال فينجادا:  لم يتم عقد اي اتفاق مع الزمالك لتولي قطاع الناشئين بالنادي .

وتابع : الزمالك يجب علية تحسين قطاع الناشئين و تطويرة من اجل النهوض مرة اخري .

 

وتلقي نادي الزمالك خسارة أمام أم صلال القطري 0-2 اليوم الأربعاء، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية، في أبوظبي.

سجل ثنائية أم صلال مشعل الشمري وكنجي جويل، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

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وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية في البطولة بعد خسارته أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3.

استئناف الدوري المصري
ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال لاستئناف الدوري المصري بجانب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك بطولة ودية أخرى "كأس دبي للتحدي" التي تشهد مشاركة الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، من 26 إلى 28 يناير الجاري.

الزمالك تدريب الزمالك البرتغالي فينجادا المدرب فينجادا

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