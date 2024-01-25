BMW تشوق عشاقها لسيارة i5 Touring قبل الكشف عنها

تقدم BMW M نظرة خاطفة بمهارة على سيارة i5 Touring الكهربائية بمظهر عالي الأداء، ولم يتم الإعلان عن الموعد الدقيق لظهوره بعد، ولكن يمكننا أن نتوقع ظهوره في الأسابيع المقبلة.

BMW تشوق لسيارة i5 Touring قبل الكشف عنها

كما لم يتم تحديد اسم الطراز المحدد في الإعلان التشويقي الغامض، ولكن من المحتمل جدًا أنه يصور i50 Touring M60 xDrive.

فقط للتلخيص، تتميز سيارة السيدان i5 المكافئة بقوة 593 حصانًا (442 كيلووات / 601 حصانًا) و820 نيوتن متر (605 رطل قدم) من عزم الدوران، وذلك بفضل إعداد المحرك الكهربائي المزدوج. يتم توفير هذه الطاقة من خلال حزمة بطارية بسعة قابلة للاستخدام تبلغ 81.2 كيلووات في الساعة، ونتوقع أرقامًا مماثلة لإصدار Touring.

بعد العديد من الصور التشويقية، واللقطات التجسسية، والرسومات، ورسومات براءات الاختراع المسربة، أصبحنا على دراية بتصميم 5-Series وi5 Touring. تشترك السيارة في الجزء الأمامي من هيكلها مع سيارة السيدان، مما يضيف خط سقف معاد تصميمه ونهاية خلفية مع مصابيح خلفية LED رفيعة.

BMW تشوق لسيارة i5 Touring قبل الكشف عنها

أما بالنسبة لطراز M60 xDrive الذي يظهر في مقطع الفيديو المختصر أعلاه، فإنه سيحتوي على طقم هيكل أكثر بهرجة من قسم BMW M. تشمل الاختلافات عن i5 القياسية مصدات رياضية وأغطية مرايا هوائية وعجلات ذات قطر أكبر ومجموعة من شارات M.

تجدر الإشارة إلى أن سيارة i5 Touring الكهربائية لن تتمتع بنفس المظهر الدرامي الذي تتمتع به سيارة M5 Touring القادمة، والتي ستحتل المركز الأول في المجموعة وتفتخر بمحرك V8 هجين أكثر قوة.

أكدت شركة صناعة السيارات البافارية أنها ستكون متاحة في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا واليابان وتايوان.