مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، في انقلاب سيارة ملاكي في مصرف بالقري من كوبري منشأة قاسم اتجاه طحا المرج بمركز ديرب نجم، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ديرب نجم والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى ديرب نجم كلا من "عمارة ع" 65 سنة، و"محمد ع" 35 سنة، و"عبدالرحمن م" و"أميمة ا" 55 سنة، و"إسراء ا" 28 سنة "جثث هامدة ".

بالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف بالقري من كوبري منشأة قاسم اتجاه طحا المرج بمركز ديرب نجم وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ديرب نجم والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.