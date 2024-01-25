تعد سيارة Mercedes-AMG One بطلة خارقة في عالم السيارات، حيث حققت أرقامًا قياسية على حلبات أسطورية مثل نوربورغرينغ ومونزا. والآن، هناك واحدة معروضة للبيع بما يعادل 5.45 مليون دولار.

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

يطلب تاجر السيارات الفاخرة F1rst Motors، ومقره في دبي، مبلغ 20 مليون درهم إماراتي مقابل سيارة AMG One هذه. لا يقدم الوكيل أي تفاصيل حول مصدر السيارة، ويدعي أن هناك صفر ميل على عداد المسافات. في حين أننا على يقين من أن المسافة المقطوعة منخفضة، فلا بد أن هذه السيارة قد سارت على الأقل بضعة أقدام في مرحلة ما من عمرها، لذا فإن المسافة المقطوعة الحقيقية لا يمكن أن تكون صفرًا.

مثل أي بطل خارق، حافظت مرسيدس على حقيقة واحدة على الأقل حول AMG One سرًا: سعرها الأصلي. لم تنشر الشركة أبدًا رقمًا محددًا، لكن التقارير قدرت التكلفة بما يتراوح بين 2 مليون دولار و3 ملايين دولار أي ما يقرب من نصف ما يطلبه هذا الوكيل.

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

وهذا ما يجعل هذه القائمة مثيرة للاهتمام للغاية. يقال إن مرسيدس لا تسمح للمشترين بقلب سيارات AMG الخاصة بهم. بدأت عمليات التسليم الأولى منذ عام واحد فقط، لذلك لا يمكن أن يكون هذا النموذج قديمًا جدًا. ربما لا تقوم مرسيدس فعليًا بتطبيق قاعدة عدم التقليب، أو أن المالك الأصلي لهذه السيارة يتجاهل ببساطة التفويض بالحصول على قلب مبكر قبل أن يفعل المالكون الآخرون نفس الشيء.

وفي كلتا الحالتين، فمن غير المحتمل أن تتمكن من امتلاك سيارة AMG One هذه إذا كنت تعيش في أمريكا. لم تكن السيارة متوفرة أبدًا في الولايات المتحدة، مما زاد من جو التفرد في السيارة. أخبرت مرسيدس العملاء المحتملين أنها كانت بحاجة إلى تعديل مجموعة نقل الحركة للوفاء باللوائح التي من شأنها "تعريض أدائها للخطر بشكل كبير".

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

تتميز سيارة AMG One بمحرك مستوحى من الفورمولا واحد يتكون من محرك V6 سعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني مدعوم كهربائيًا وأربعة محركات كهربائية. يوفر الإعداد إجمالي إنتاج يبلغ 1049 حصانًا. توجد بطارية تبلغ سعتها 8.4 كيلووات في الساعة لتوفير الطاقة أكثر من المدى، نظرًا لأن السيارة الخارقة لا يمكنها قطع مسافة 11.2 ميلًا إلا بالكهرباء فقط.

يمكن أن تصل AMG Oneإلى 62 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية و 124 ميلاً في الساعة في 7.0 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوى 219 ميلاً في الساعة، مما يجعلها على قدم المساواة مع سيارتي فيراري لافيراري وماكلارين بي 1، من بين أسرع السيارات في العالم.

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

يمكن للشخص الذي يشتري سيارة AMG One هذه يمكنه الانضمام إلى مجموعة النخبة من مالكي وسائقي السيارة الخارقة. سائقو الفورمولا 1 فالتيري بوتاس ونيكو روزبرج هم من بين 275 عميلاً. بالإضافة إلى ذلك، ساعد لويس هاميلتون في تطوير السيارة الخارقة.